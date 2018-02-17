Накачанный торс и татуировка на всю спину: Дмитрий Маликов удивил фанатов новым видео

Известный композитор и певец Дмитрий Маликов удивил поклонников шикарным подкачанным торсом и широкой мускулистой спиной.

На видео, которое артист выложил на своей странице в Instagram, Маликов облился ледяной водой по примеру Ice Bucket Challenge, который делали в 2014 году.

"Смотреть до конца! Самое смешное именно там и не забываем ставить лайки, чтобы вдохновение моё не иссякло. Начнём с самого начала. По-моему, я только что изобрёл машину времени. И как вам моя фигура, есть ещё порох...?", – подписал Маликов видео

На видео Маликов стоит в душе в халате, потом заходит в кабинку. Там спиной к камере стоит мужчина со спортивными формами, и выливает на себя ведро воды со льдом. Эстафету певец передал Льву Лещенко.

Большинство фанатов поняли, что в душе с татуированной спиной был не Маликов.

"Отличное чувство юмора!", "Шутка удалась", "Тело ничего так, а вот паричок подкачал", "Надо было немного свои волосы намочить, в конце они Вас выдали", - пишут Маликову в комментариях.

Однако нашлись и те, кто поверил, что накачанный мужчина – это сам артист.

"Ничего себе. Дмитрий, я в восторге. Не ожидала что у вас такой торс", "Какой красавчик и вся спина в тату!!, "Не может быть, чтобы Маликов изуродовал себя татуировкой. Не верю", - писали фанаты.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Фев 15, 2018 в 5:16 PST

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