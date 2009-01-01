Джамала: У меня будет веселая современная крымско-татарская свадьба

Победительница "Евровидения-2016" также рассказала, чем именно привлекло ее легендарное красное тренерское кресло проекта.

Певица Джамала Instagram

22 января в 21:00 на телеканале "1+1" состоится грандиозная премьера седьмого сезона вокального проекта "Голос країни" с новым тренерским составом, в который вошли Джамала, Сергей Бабкин, Тина Кароль и Потап.

В эксклюзивном интервью "Теленеделе" новый тренер проекта Джамала рассказала о предстоящей свадьбе и "слепых прослушиваниях" "Голос країни-7".

"Мне всегда непросто сказать "нет". Тем не менее, я предпочитаю говорить правду, из-за чего постоянно страдаю — не все готовы ее воспринимать, — говорит тренер. — Я надеюсь, что моя критика способна стать толчком – заставить бороться, подстегнуть идти вперед. По крайней мере, лично у меня так и происходит. Взять хотя бы песню "1944". С самого начала "Евровидения" все говорили: тема не та, музыкальный формат не тот — песня ни с какой точки зрения не подходит для этого конкурса. Мы знаем, чем это закончилось. Если верить в свои силы и работать над собой, все получится".

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Победительница "Евровидения-2016" также рассказала, чем именно привлекло ее легендарное красное тренерское кресло проекта: "Возможностью экспериментировать на сцене — посредством участников проекта. Мне важно посмотреть, каким человек приходит на проект и каким с него уходит. Смогу ли я привлечь в свою команду людей, у которых есть вокальное будущее? Подсказать, что делать, чтобы и после "Голосу країни" у них все получалось? Вначале моя откровенность, с которой общаюсь с конкурсантами, шокировала всех продюсеров и коллег-тренеров: "Ничего себе — как ты правду в глаза режешь!". С другой стороны, я и расстраивалась больше остальных. Мне говорили: "Ну, если ты после каждого ухода участника будешь заливаться слезами, надолго тебя не хватит". Я просто не умею что-то делать в полсилы".

Джамала откровенно рассказала, какой будет ее предстоящая свадьба с возлюбленным Бекиром Сулеймановым: "Веселая современная крымско-татарская свадьба. Хочу, чтоб наши гости, которые раньше не были на подобных мероприятиях, ощутили всю прелесть торжества: восточная еда и музыка, национальные традиции и неповторимый дух крымско-татарской свадьбы".

Также тренер "Голосу країни-7" рассказала, что ремонтом в новой квартире в Киеве занимается ее жених Бекир: "Все контролирует Бекир, потому что он лучше меня разбирается и в цифрах, и в сроках. Я очень рада и благодарна ему за то, что взял на себя эти заботы".

Певица поделилась с читателями, какие именно изменения в ее жизни произошли после победы на "Евровидении-2016": "Мне кажется, я даже сама еще не осознала всех изменений, которые со мной произошли. Столько невероятных событий… Никогда не могла себе представить, что у меня будет сольный концерт возле потрясающе красивого кафедрального собора в Литве, что сама президент пригласит меня в свою резиденцию, а потом будет показывать сад. Что мне подарят два дерева в парке в Греции. А моя поездка в Лондон, где я на закрытой рождественской вечеринке встречаю Киру Найтли, Ширли Бэсси, Джуда Лоу, Ольгу Куриленко? Каждый день происходит что-то очень важное и интересное… В этом калейдоскопе событий одна вещь остается неизменной — огромное желание писать песни и выступать перед своей публикой".

Напомним, Даша Малахова показала новые снимки со свадьбы.