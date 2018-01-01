Экс-"Виа-Гра" поделилась рецептом, как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Санта Димопулос составила целый список, который поможет достичь фигуры мечты.

Санта Димпопулост поделилась секретами идеальной фигуры santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась секретом, как достичь идеальной фигуры.

На своей странице в Instagram артистка написала простые правила, которые помогут похудеть быстро и без вреда для здоровья и окружающих.

Советы от Санты Димопулос:

- тренируйтесь на свежем воздухе! Эндорфины от избытка кислорода и свежий цвет лица вам гарантированы в качестве бонуса;

- тренируйтесь с другом/подругой/друзьями. Это мотивирует, это веселее и легче;

- купите красивую, качественную и удобную спортивную форму (о ней писала отдельно);

- питайтесь осознанно! Следите за собой как бы со стороны (что, сколько и когда вы едите). Начинайте с малого - с правильного выбора! Вместо картошки - салат, вместо сырников - каша и т.д. Все самые яркие достижения начинались с мелочей;

- исключите сахар. Совсем. Он не только не нужен организму, он еще и старит! Оно вам надо?

- откажитесь от копченого, во фритюре, пережаренного и консервированного. Надолго. Желательно навсегда;

- выпивайте 1.5 литра воды минимум, большую часть в первой половине дня (чтобы не было отеков);

- ешьте больше "живой пищи" - овощи, фрукты, каши, орехи, ростки, ягоды, йогурты (самодельные);

- делайте дыхательные упражнения по утрам (массаж внутренних органов, улучшение перистальтики кишечника и укрепление мышцживота). Я выбрала Бодифлекс (именно этот комплекс помог мне быстро прийти в форму после рождения ребенка);

- ходите пешком. Много. Исследуйте город. Чтобы в день было минимум 10 км;

- массажи, обертывания, аппараты – хороший помощник на вашем пути;

- делайте в день 60 отжиманий и столько же приседаний (даже если у вас нет тренировки в этот день).

"Мелочи, а как работают", - подытожила артистка.

Артистка рассказала, каких простых правил нужно придерживаться instagram.com/santadimopulos

Ранее экс-"Виа-Гра" побаловала фанатов соблазнительным танцем в купальнике.

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