Экс-"Виа-Гра" поделилась рецептом, как похудеть быстро и без вреда для здоровья

Санта Димопулос составила целый список, который поможет достичь фигуры мечты.
На своей странице в Instagram артистка написала простые правила, которые помогут похудеть быстро и без вреда для здоровья и окружающих.
Советы от Санты Димопулос:
- тренируйтесь на свежем воздухе! Эндорфины от избытка кислорода и свежий цвет лица вам гарантированы в качестве бонуса;
- тренируйтесь с другом/подругой/друзьями. Это мотивирует, это веселее и легче;
- купите красивую, качественную и удобную спортивную форму (о ней писала отдельно);
- питайтесь осознанно! Следите за собой как бы со стороны (что, сколько и когда вы едите). Начинайте с малого - с правильного выбора! Вместо картошки - салат, вместо сырников - каша и т.д. Все самые яркие достижения начинались с мелочей;
- исключите сахар. Совсем. Он не только не нужен организму, он еще и старит! Оно вам надо?
- откажитесь от копченого, во фритюре, пережаренного и консервированного. Надолго. Желательно навсегда;
- выпивайте 1.5 литра воды минимум, большую часть в первой половине дня (чтобы не было отеков);
- ешьте больше "живой пищи" - овощи, фрукты, каши, орехи, ростки, ягоды, йогурты (самодельные);
- делайте дыхательные упражнения по утрам (массаж внутренних органов, улучшение перистальтики кишечника и укрепление мышцживота). Я выбрала Бодифлекс (именно этот комплекс помог мне быстро прийти в форму после рождения ребенка);
- ходите пешком. Много. Исследуйте город. Чтобы в день было минимум 10 км;
- массажи, обертывания, аппараты – хороший помощник на вашем пути;
- делайте в день 60 отжиманий и столько же приседаний (даже если у вас нет тренировки в этот день).
"Мелочи, а как работают", - подытожила артистка.
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