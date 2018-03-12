Экс-"Виа-Гра" показала идеальную фигуру в крошечном бикини

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась очередным фото в купальнике с отдыха в Дубаи.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Димопулос предстала в купальнике нежно голубого цвета, который выгодно подчеркивает фигуру артистки.

Подписчики экс-"Виа-Гры" меньше чем за час оставили около 10 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.

"Шикарная", "Секси", "Богиня", "Вот это да, какая фигура", "Обалденная талия", - восхищались подписчики.

Публикация от Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) Мар 12, 2018 в 8:15 PDT

Ранее экс-"Виа-Гра" показала редкие фото с отдыха с мужем.