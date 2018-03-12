Экс-"Виа-Гра" показала идеальную фигуру в крошечном бикини

Санта Димопулос поделилась снимком с отдыха.
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась очередным фото в купальнике с отдыха в Дубаи.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Димопулос предстала в купальнике нежно голубого цвета, который выгодно подчеркивает фигуру артистки.
Подписчики экс-"Виа-Гры" меньше чем за час оставили около 10 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.
"Шикарная", "Секси", "Богиня", "Вот это да, какая фигура", "Обалденная талия", - восхищались подписчики.