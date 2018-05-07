Евровидение-2018: в Португалии стартовал первый полуфинал песенного конкурса

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса.
На сцене Алтис Арены первыми появились ведущие "Евровидения" - это четыре женщины Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо. В Португалии решили обойти Киев, который в прошлом году впервые за всю историю Евровидения отобрали сразу трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
Первой на сцене Алтис-Арены появляется представительница Азербайджана Айсель, и удивила зрителей графикой в шоу.
Напомним, что в первом полуфинале Украина не голосует, можно отправлять СМС только во втором полуфинале,в котором будет выступать представитель от Украины певец Melovin.
Трансляцию СТБ можно посмотреть на сайте телеканала. Комментатором стал известный телеведущий Сергей Притула.
UA: Первый проводит трансляцию вживую на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый. Комментируюб конкурс ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук.
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