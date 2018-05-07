Евровидение-2018: в Португалии стартовал первый полуфинал песенного конкурса

В 22.00 началась прямая трансляция конкурса.

В этом году ведущими стали 4 женщины Скриншот Евровидение-2018

8 мая в столице Португалии городе Лиссабоне стартовал 63‑й конкурс песни Евровидение-2018 , и зрители смогут услышать композиции участников первого полуфинал а.

На сцене Алтис Арены первыми появились ведущие "Евровидения" - это четыре женщины Филомена Каутела, Сильвия Альберто, Даниэла Руа и Катарина Фуртадо. В Португалии решили обойти Киев, который в прошлом году впервые за всю историю Евровидения отобрали сразу трое мужчин — Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Первой на сцене Алтис-Арены появляется представительница Азербайджана Айсель, и удивила зрителей графикой в шоу.

Напомним, что в первом полуфинале Украина не голосует, можно отправлять СМС только во втором полуфинале,в котором будет выступать представитель от Украины певец Melovin.

Голосовать Украина в первом полуфинале не может Скриншот Евровидение-2018

Трансляцию СТБ можно посмотреть на сайте телеканала. Комментатором стал известный телеведущий Сергей Притула.

UA: Первый проводит трансляцию вживую на страницах UA: Евровидение и UA: Первый в Facebook, а также на YouTube-канале UA: Первый. Комментируюб конкурс ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук.

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