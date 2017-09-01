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Гайтана впервые показала лицо дочки

Сегодня, 15:22

Сегодня девочке исполнилось четыре месяца.

Гайтана
Певица Гайтана Instagram
Певица Гайтана впервые показала лицо маленькой дочки.

Снимок она опубликовала на странице в Instagram.

Летом певица родила дочь, которую назвали двойным именем Сапфир-Николь. Сегодня исполнительница впервые опубликовала снимок малышки.

Сегодня девочке исполнилось четыре месяца и по такому поводу певица решила показать подросшую дочь.

"Четыре мясца счастья. С днем рождения, Сапфир-Николь! Спасибо за то, что выбрала нас. Я так долго ждала встречи с тобой", — подписала кадр артистка.

 

Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.

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Гайтана, фото, дочь
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