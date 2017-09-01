Гайтана впервые показала лицо дочки

Сегодня девочке исполнилось четыре месяца.
Снимок она опубликовала на странице в Instagram.
Летом певица родила дочь, которую назвали двойным именем Сапфир-Николь. Сегодня исполнительница впервые опубликовала снимок малышки.
Сегодня девочке исполнилось четыре месяца и по такому поводу певица решила показать подросшую дочь.
"Четыре мясца счастья. С днем рождения, Сапфир-Николь! Спасибо за то, что выбрала нас. Я так долго ждала встречи с тобой", — подписала кадр артистка.
Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.