Гайтана впервые показала лицо дочки

Сегодня девочке исполнилось четыре месяца.

Певица Гайтана Instagram

Певица Гайтана впервые показала лицо маленькой дочки.

Снимок она опубликовала на странице в Instagram.

Летом певица родила дочь, которую назвали двойным именем Сапфир-Николь. Сегодня исполнительница впервые опубликовала снимок малышки.

Сегодня девочке исполнилось четыре месяца и по такому поводу певица решила показать подросшую дочь.

Публикация от Gaitana Essami (@gaitana_music) Сен 1 2017 в 4:11 PDT

"Четыре мясца счастья. С днем рождения, Сапфир-Николь! Спасибо за то, что выбрала нас. Я так долго ждала встречи с тобой", — подписала кадр артистка.

Публикация от Gaitana Essami (@gaitana_music) Окт 27 2017 в 1:16 PDT

Напомним, сексуальная жена Ступки снялась в нежной фотосесси с крошечной дочкой.