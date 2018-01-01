"Ихтиандр": Даша Астафьева ошеломила поклонников новым образом

Певица предстала в блестящем наряде.

Астафьева поделилась новыми снимками instagram.com/da_astafieva

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками снимками, на которых она позирует в облегающем блестящем комбинезоне и высоких сапогах на фоне панорам Киева.

Снимками она поделилась на своей странице в Instagram. Судя по подписи фото, сьемка получила название "Kiev in Love" ("Киев в любви").

Буквально за пару часов снимки набрали тысячи лайков, в комментариях фанаты Астафьевой восторгались ее образом.

"Куколка!", "Очень красивая", "Ооооооооо! Даша! Ты просто невероятная", "Нимфа", "Восхитительные фото", - восхищались поклонники певицы.

Но нашлись и те подписчики, которым Астафьева в наряде напомнила ихтиандра.

"Ихтиандр", "Точно ихтиандр", - писали юзеры.

Певица предстала в блестящем наряде instagram.com/da_astafieva

Певица предстала в блестящем наряде instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева показала, как выглядит в повседневной жизни.