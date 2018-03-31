Без макияжа в стильном образе: Даша Астафьева показала, как выглядит в повседневной жизни

Певица засветила два похожих "лифтолука".
Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками фото, на которых она позирует в лифте в своих повседневных вещах.
На двух снимках, которые певица выставила на своей странице в Instagram, Астафьева одета в черные куртки, приталенные штаны и обычные свитера, один из которых в черно-белую полоску. Свой образ она дополнила яркими сумками.
Многие заметили результат похудения певицы – многим не понравились впалые щеки артистки.
"Даша ты такая худенькая зачем так худеть?", "Куда делись щечки?", "Не худей сильно", "Даша, хватит худеть!", - советовали подписчики.
Другим же образ Астафьевой понравился, и они засыпали ее комплиментами.
"Ты красотка, самая самая!", "Дашенька ,прикольный прикид!", "Даша молодец! Похудела!", "Даша! Вы Прекрасны!", - писали юзеры.
Ранее Даша Астафьева поразила результатами похудения.