Без макияжа в стильном образе: Даша Астафьева показала, как выглядит в повседневной жизни

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками фото, на которых она позирует в лифте в своих повседневных вещах.

На двух снимках, которые певица выставила на своей странице в Instagram, Астафьева одета в черные куртки, приталенные штаны и обычные свитера, один из которых в черно-белую полоску. Свой образ она дополнила яркими сумками.

Многие заметили результат похудения певицы – многим не понравились впалые щеки артистки.

"Даша ты такая худенькая зачем так худеть?", "Куда делись щечки?", "Не худей сильно", "Даша, хватит худеть!", - советовали подписчики.

Другим же образ Астафьевой понравился, и они засыпали ее комплиментами.

"Ты красотка, самая самая!", "Дашенька ,прикольный прикид!", "Даша молодец! Похудела!", "Даша! Вы Прекрасны!", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева поразила результатами похудения.