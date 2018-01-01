Кинопремьеры недели: "Мстители: Война бесконечности", "Проект Флорида", "Логово монстра", "По (друг)а"

Отечественных киноманов на этой неделе ждет мегаломанский комиксный боевик, триллер о маньяке, инди-хит о маленькой девочке и французская комедия о "френдзоне".

"Главред" подготовил подборку кинолент, выходящих в украинский прокат в четверг, 26 апреля.

"Мстители: Война бесконечности". Режиссеры – Энтони и Джо Руссо("Первый Мститель: Другая война", "Первый мститель: Противостояние"). Апогей, апофеоз и кульминация киновселенной студии Marvel и старт конца эпохи, начатой в далеко 2008-м фильмом "Железный человек". Если верить голливудским инсайдерам, то братьям Руссо доверили снять самый дорогой фильм в истории кинематографа. Владеющая студией Marvel корпорация Disney выделила на проект 500 млн долларов. Сюжет же достаточно прост – все хорошие против всех плохих в битве поистине непредставимых масштабов. Расколовшейся в предыдущих фильмах команде супергероев Мстители придется сплотиться со Стражами Галактики против вторжения суперзлодея и галактического диктатора Таноса.

В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Бенедикт Камбербетч, Элизабет Олсен, Джереми Реннер, Том Холланд, Крис Хемсворт и многие другие.

"Проект Флорида". Режиссер –Шон Бэйкер.

Самый популярный фильм американского независимого кинематографа 2017-го. Известный по большей части ролями злодеев, подлецов и прочих неоднозначных персонажей Уиллем Дефо ("Святые из Бундока" (1999), "Тень вампира" (2000), "Отель "Гранд Будапешт"", трилогия Сэма Рэйми о "Человеке-пауке") здесь сыграл Бобби Хикса, менеджера мотеля "Волшебный замоко" – пристанище для наркоманов, бедняков и маргиналов. Сюжет построен вокруг Хикса и 6-летней девочки Муни – самостоятельной, целеустремленной и сильно желающей попасть в "Диснейленд".

Дефо едва не получил за роль премию "Оскар" в номинации за "Лучшая мужскую роль второго плана", но уступил Сэму Рокуэллу.

В ролях:Уиллем Дефо, Бруклин Принс, Бриа Винайте, Калеб Лэндри Джонс.

"Логово монстра". Режиссер – Дин Девлин. Сюжет вкратце таков – два преступника-разгильдяя, Шон и Дерек, "обносят" квартиры клиентов фешенебельного ресторана, где оба работают парковщиками. Все вроде идет по-плану, пока Шон не пытается обворовать дом Кейла по совместительству являющемуся еще и маньяком. В одной из комнат воришка находит скованную цепями девушку. Вместо того, чтобы освободить ее и забрать, Шон звонит в полицию. Маньяк Кейл заметает следы и начинает охотиться за свидетелями – чтобы "зачистить концы".

Для известного продюсера Дина Девлина ("Годзилла", "День независимости") "Логово монстра" – уже второй режиссерский проект после не вполне удачного прошлогоднего "Геошторма". Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Джессика Джонс") исполнил роли зловещего маньяка.

В других ролях: Роберт Шиэн, Лиза Бреннер, Карлито Оливеро.

По(друг)а. Режиссер – Виктор Сен-Макари.

Фирменно легкомысленная французская комедия на вечную тему: "Возможна ли дружба между парнем и девушкой?". В очередной раз оставшись с разбитым сердцем, Винсент с горя клянется больше не влюбляться вовсе. Затем парень решает снять новое жилье вместе со своей давнишней и единственной подругой Нефели. И все вроде идет хорошо,

пока в супермаркете Винсент буквально не натыкается на девушку по имени Джулия. Это событие и станет началом проверки на прочность его клятвы и дружбы с Нефели.

"По(друг)а" дебютный "полный метр" фильм для Виктора Сен-Макари. Он утверждает, что сценарий во многом основан на его собственном жизненном опыте.

В главных ролях: Вильям Лебхил, Марго Бансийон, Камилль Раза.

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