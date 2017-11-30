В сети появился первый трейлер "Мстителей: Война бесконечности"

Блокбастер "Мстители: Война бесконечности", который должен появиться в кинотеатрах в мае 2018 года, получил первый трейлер.

Почти трехминутное видео было опубликовано на YouTube-канале Marvel.

"Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной", — говорится в аннотации к видео.

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Роли в ленте режиссеров Энтони и Джо Руссо исполнили Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Бенедикт Камбербэтч, Джош Бролин и Марк Руффало.