Киркоров оконфузился в прямом эфире: вместо "глиттер" услышал "клитор", опубликовано видео

Курьёзное видео появилось в соцсетях и уже вызвало шквал смеха.

Филипп Киркоров. Скриншот

Известный российский певец Филипп Киркоров насмешил Сеть своим незнанием английского языка: он принял произнесенное со сцены слово "глиттер" за "клитор".

Так, во время популярного в России талант-шоу "Успех" ведущая украинская певица Вера Брежнева презентовала одну из финалисток, отмечая ее собственный стиль, назвав его glitter, что в переводе с английского языка означает "блестящий".

"Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой glitter!" — восхищалась ведущая.

В этот момент камеры перевели на Киркорова, лицо которого выражало крайнюю степень изумления на грани с шоком.

У певца увеличились глаза и приоткрылся рот. Вера Брежнева сразу же объяснила значение употребленного слова, имитируя английский акцент, что "глиттер" — это "блестки".

"А, glitter. Ну что, возраст, что. Я глуховатый, 50 лет все же", — прокомментировал свой конфуз Киркоров.

Курьёзное видео появилось в соцсетях и уже вызвало шквал смеха. По информации российских СМИ, отрывок талант-шоу уже побил рекорд по количеству просмотров.