Kishe & Osadchuk сняли 22 девушки в "Один день"

В новом видео снялось 22 красавицы, участницы конкурса красоты и таланта "Королева Украины".

Kishe и Osadchuk Пресс-служба

Творческий тандем Kishe & Osadchuk начался с песни "До весни", в которой Андрей Осадчук стал со-автором текста, а также совместно с саунд-продюсером песни Тимофеем Решетько, работал над музыкальным контентом.

Затем Osadchuk, известный своими песнями для Светланы Лободы, Лолиты, Ани Лорак и других топ-артистов, сделал украиноязычный вариант ещё одной песни Kishe, которая подавалась в заявке на "Евровидение".

Недавно у Kishe возникла идея создания нового летнего танцевального хита. Сделав набросок и снова обратившись к Андрею за сочинительской поддержкой, сотрудничество двух творческих единиц приобрело новые грани. Osadchuk, который в начале года уже выпустил свой первый клип и начал собственную карьеру исполнителя под протекцией продюсера Иванцок Романа, получил предложение о совместном релизе трека. После ряда экспериментов, Kishe понял: второй куплет новосозданной украиноязычной песни "Один день" будет реповым.

Kishe: "Мне очень хотелось весёлой реповой начитки. Я начал набрасывать акценты, напел, задал ход нотам и реповому свингу с элементами текста. Когда Андрей прислал аудиодорожку речитатива, стало ясно — это будет дуэтная история".

В течение трёх недель музыканты трудились над песней. Неожиданно поступило предложение от конкурса красоты выступить на их выездном подготовительном сете и они решили воспользоваться предложением и снять там же клип.

Море, солнце, красивые пейзажи, дорогой отель, красивые девушки — что ещё нужно для создания летней, знойной, страстной, гламурной картинки.

Если в клипе "До весны" певец Kishe побил рекорд по количеству локаций, то в этом — по количеству девушек. В новом видео снялось 22 красавицы, участницы конкурса красоты и таланта "Королева Украины". Мужская аудитория будет в восторге.

Osadchuk: "Девчонок много было бы для одного, поэтому и дуэт. А если серьёзно, после песен "Облиш" Лободы, "Пробач" Козловского и "До весни" KISHE, я неожиданно открыл для себя новую палитру украиноязычного звучания. Текстовое наполнение, тембр, эта магическая читка - всё это большой и очень приятный эксперимент. Особая чувственность для меня, отечественная, стильная, светлая! Добавь туда, как по мне, уже абсолютно узнаваемый новый украинский саунд Тима Решетько, вокал и опыт Kishe и, вуаля, — трек живёт! Ведь песня зовётся "Один день" неспроста: это история о возможности, любви, о том, "что, если бы…". Каждый хочет любить и быть счастливым, хотя бы один день".

Напомним, поклонница полностью обнажилась ради фотосессии с Kishe.