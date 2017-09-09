Королева красоты Мьянмы лишилась титула из-за скандального видео

Девушка утверждает, что мусульмане Мьянмы лишь притворяются угнетенными, а на деле являются боевиками.

Шви Ян Си Instagram

19-летняя королева красоты Мьянмы лишилась титула из-за опубликованного видео.

Об этом пишет "Лайф".

Девушка утверждает, что мусульмане Мьянмы лишь притворяются угнетенными, а на деле являются боевиками.

Шви Ян Си, 19-летняя королева красоты Мьянмы, лишилась короны после того, как записала видеоролик, в котором назвала представителей народа рохинджа поборниками террора и насилия.

Публикация от Si (@shwe.eain.si) Сен 30 2017 в 10:42 PDT

Девушка утверждает, что мусульмане Мьянмы лишь притворяются угнетенными, а на деле являются боевиками, поэтому действия властей по отношению к ним вполне оправданны.

Публикация от Si (@shwe.eain.si) Сен 26 2017 в 11:44 PDT

После публикации неоднозначного ролика компания Hello Madam Media Group, которая занималась организацией конкурса красоты, лишила Шви Ян Си титула королевы красоты. Девушка настаивает, что именно ее гражданская позиция стала причиной, по которой у нее отняли корону.

Публикация от Si (@shwe.eain.si) Сен 18 2017 в 6:28 PDT

В свою очередь директор компании утверждает, что красавица лишилась титула еще до появления видео, однако не называет причин такого решения.

Публикация от Si (@shwe.eain.si) Сен 10 2017 в 7:59 PDT

Публикация от Si (@shwe.eain.si) Сен 9 2017 в 4:37 PDT

"Как гражданин этой страны, я обязана использовать свою известность, чтобы говорить правду о своей нации", — говорит Шви Ян Си.

Напомним, в Венесуэле убита бывшая королева красоты.