Криштиану Роналду обручился с беременной возлюбленной — СМИ

Сейчас девушка знаменитого футболиста готовится родить ему четвертого ребенка.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Instagram Роналду

32-летний Криштиану Роналду и 22-летняя Джорджина Родригес не скрывают свой роман от прессы довольно давно.

Об этом пишет Woman.ru.

Сейчас девушка знаменитого футболиста готовится родить ему четвертого ребенка. Похоже, незадолго до пополнения в семье спортсмен решил официально оформить отношения с избранницей.

Не прошло и года с тех пор, как журналисты узнали о новой возлюбленной Криштиану Роналду Джорджине Родригес. Несмотря на то, что футболист и его девушка вместе не так давно, они готовятся к пополнению в семье и воспитывают троих детей спортсмена. Сама Джорджина сейчас также находится в положении. Отношения влюбленных развиваются так стремительно, что Роналду, судя по всему, уже готов пойти под венец вместе с Родригес. На днях папарацци запечатлели пару во время футбольного матча в Лиссабоне и заметили внушительное кольцо на безымянном пальце Джорджины. Ни девушка, ни спортсмен пока никак не комментируют многочисленные слухи, которые появились в СМИ после этих кадров. К слову, несмотря на множество романов, для футболиста этот брак будет первым.

Напомним, родители беременной подружки Роналду отказались ей помогать.