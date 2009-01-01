Любовь на расстоянии. Midnight Daddies показал клип на сингл "Небо"

Песня написана по мотивам реальной истории одного из участников электронного тандема.

Участники Midnight Daddies Пресс-служба

Украинский электронный тандем Midnight Daddiesна сингл "Небо", в нем, в частности, снялись участники музыкального коллектива — Дима Дымов и Никита Гончаренко.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе артистов.

По ее сведениям, композиция написана по мотивам реальной истории одного из участников тандема, в ней идет речь о двух влюбленных, которые из-за большого расстояния могут встретиться только во сне.

"Странный сон, со странными людьми, которые смотрят с осуждением на главную героиню… Но наши герои все равно держатся и борются не только с расстоянием, но и с человеческой глупостью и осуждением. И пока судьба не свела влюбленных наяву, они ищут объятия друг друга во сне", — отметили в пресс-службе.

Ранее украинская певица Наталка Карпа представила видео на песню "Вірна", которая была записана вместе с Dj Glova. Трек исполнительницы экранизирован на берегу Индийского океана.

Видео: Midnight Daddies