Мелания Трамп попала в скандал из-за надписи на куртке: пользователи Сети в ярости

Жена президента США Дональда Трампа Мелания оказалась в центре скандала.

Первая леди США появилась в центре размещения детей нелегальных мигрантов, который находится на границе Техаса и Мексики, в зеленом плаще Zara с надписью "Мне правда все равно, а вам?".



Такая надпись наделала шума, и вызвала бурю возмущения в Сети, ведь миграционная политика Трампа привела к тому, что тысячи детей расстались с родителями.

Многие пользователи увидели в нем скрытый смысл и осудили выбор Мелании, назвав его крайне неподходящим для такого случая.

"Мелания, отправившаяся на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, самый оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты", - написал пользователь Robb Rayer.

"Про куртку Мелании "Мне все равно, а вам?", в которой она поехала встречаться с детьми в лагерях для интернированных. Пусть такие люди идут к черту, и пусть идут к черту все, кто считает, что с ними нужно быть обходительными и соблюдать приличия", — возмутилась актриса Кэти Гриффин.

За супругу в Twitter вступился Дональд Трамп – он отметил, что эта надпись относится к СМИ, которые подают фейковую информацию.

"Фраза "Мне все равно, а вам?", написанная на спине куртки Мелании, относится к фейковым СМИ. Мелания убедилась, какие они нечестные, и ее это больше не волнует", - написал президент США.

"I REALLY DON'T CARE, DO U?" written on the back of Melania's jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!

Встала на защиту Мелании и ее представительница Стефани Гришам.

"Если бы средства массовой информации тратили свое время и энергию на действия и усилия, чтобы помочь детям, а не спекулировали и сосредоточивались на гардеробе - мы могли бы добиться успеха", - отметила Гришам.

Today's visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares #ItsJustAJacket