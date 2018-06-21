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Мелания Трамп попала в скандал из-за надписи на куртке: пользователи Сети в ярости

Сегодня, 16:16
Мелания Трамп < >
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1 / 4 Мелания Трамп выбрала для посещения детей нелегальных мигрантов куртку с надписью "Мне правда все равно, а вам?" (Фото: Reuters)

Первая леди США наведалась в центр для детей нелегальных мигрантов.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания оказалась в центре скандала.

Первая леди США появилась в центре размещения детей нелегальных мигрантов, который находится на границе Техаса и Мексики, в зеленом плаще Zara с надписью "Мне правда все равно, а вам?".

Такая надпись наделала шума, и вызвала бурю возмущения в Сети, ведь миграционная политика Трампа привела к тому, что тысячи детей расстались с родителями.

Многие пользователи увидели в нем скрытый смысл и осудили выбор Мелании, назвав его крайне неподходящим для такого случая.

"Мелания, отправившаяся на границу в куртке с надписью "Мне все равно", - это, пожалуй, самый оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты", - написал пользователь Robb Rayer.

"Про куртку Мелании "Мне все равно, а вам?", в которой она поехала встречаться с детьми в лагерях для интернированных. Пусть такие люди идут к черту, и пусть идут к черту все, кто считает, что с ними нужно быть обходительными и соблюдать приличия", — возмутилась актриса Кэти Гриффин.

За супругу в Twitter вступился Дональд Трамп – он отметил, что эта надпись относится к СМИ, которые подают фейковую информацию.

"Фраза "Мне все равно, а вам?", написанная на спине куртки Мелании, относится к фейковым СМИ. Мелания убедилась, какие они нечестные, и ее это больше не волнует", - написал президент США.


Встала на защиту Мелании и ее представительница Стефани Гришам.

"Если бы средства массовой информации тратили свое время и энергию на действия и усилия, чтобы помочь детям, а не спекулировали и сосредоточивались на гардеробе - мы могли бы добиться успеха", - отметила Гришам.


Ранее Мелания Трамп демонстративно "отшила" мужа.

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Теги:  
Мелания Трамп, куртка, скандал, мигранты
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