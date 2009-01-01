Молодая модель показала свой экстремальный отдых с российским олигархом Владиславом Дорониным

Судя по снимкам, пара покоряет возвышенности в Гранд-Эскаланте в южной части штата Юта.

Кристина Романова Instagram

Олигарх Владислав Доронин и модель Кристина Романова отправились в пустыню на юго-западе США.

Об этом пишет spletnik.ru.

22-летняя возлюбленная российского предпринимателя опубликовала на странице в Instagram фотографии из путешествия.

Судя по снимкам, пара покоряет возвышенности в Гранд-Эскаланте в южной части штата Юта: на кадрах Доронин и Романова в снаряжении для скалолазания улыбаются на фоне ущелий. На одной из фотографий виден подвесной мост, от вида которого захватывает дух.

"Не могу поверить, что прошла по этому мосту", — поделилась впечатлениями с фолловерам Кристина.

Неделю назад дочери Доронина и Романовой исполнился год — об этом модель рассказала в Instagram.

Напомним, молодая жена бывшего топ-менеджера "Лукойла" показала их поцелуй.