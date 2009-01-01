Сегодня, 15:59 RSS

Monatik во второй раз стал папой

Сегодня, 14:57

Певец утверждает, что после рождения ребенка "летает".

Monatik
Дмитрий Монатик пресс-служба 1+1
Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) подтвердил, что во второй раз стал папой, у него родился еще один сын.

Об этом он рассказал "Светской жизни", пишет ТСН.

В то же время исполнитель уточнили, что ребенок родился недавно.

"Я летаю. Это меняет все вокруг", — отметил артист.

"Ты в принципе по-другому воспринимаешь и свою работу, и все становится совсем другим. И это — круто! Тебе хочется еще больше, еще лучше, чтобы у всех все было хорошо", — добавил собеседник.

Ранее украинская певица Светлана Тарабарова заявила, что после свадьбы с Алексеем Бондарем они стали немного ссориться. Узнать больше о ее семейной жизни можно здесь.

Видео: ТСН

Теги:  
Monatik, ребенок, сын
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...