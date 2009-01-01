Monatik во второй раз стал папой

Певец утверждает, что после рождения ребенка "летает".
Об этом он рассказал "Светской жизни", пишет ТСН.
В то же время исполнитель уточнили, что ребенок родился недавно.
"Я летаю. Это меняет все вокруг", — отметил артист.
"Ты в принципе по-другому воспринимаешь и свою работу, и все становится совсем другим. И это — круто! Тебе хочется еще больше, еще лучше, чтобы у всех все было хорошо", — добавил собеседник.
Ранее украинская певица Светлана Тарабарова заявила, что после свадьбы с Алексеем Бондарем они стали немного ссориться. Узнать больше о ее семейной жизни можно здесь.
Видео: ТСН