"Мопедик": в Сети смеются над галстуком Медведева

Цена такого галстука 40 евро.

Дмитрий Медведев Facebook.com

Ярко-зелёный галстук премьер-министра России Дмитрия Медведева с принтом в виде маленьких синих мопедов привлек внимание Интернет-пользователей.

Фото разместили на странице Varlamov в Facebook.

Цена такого галстука 40 Евро.

Пользователи Интернета не смогли удержаться от едких комментариев. "Медведев ваш типа Мелани Трамп) подает сигналы о помощи, как может)", "Это поддержка 'Ночных волков' на высшем уровне! Это же их Признание! Дождались!)))", "Мопедик", "Это комплект к трусам и майке, шо непонятно?", "Денег нет — перехожу на мопед чтоб держаться !!! И вы держитесь !!! Здоровья вам и удачи", "Этот неловкий момент когда в день стирки у тебя остался один галстук."

Напомним, Медведев порвал соцсети новым заявлением.