Очень горячо: Эмили Ратаковски на отдыхе похвасталась аппетитной фигурой

Модель позировала в разных купальниках.

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Грецию, и забросала подписчиков пикантными снимками.

На фото, которые она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует в купальниках, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру, пышную грудь и аппетитные ягодицы.

На отдыхе девушка проводила все свое время зачастую на яхте. Снимки с идеальной фигурой Ратаковски каждый набрали около миллиона лайков, и тысячи восторженных комментариев.

Ранее Эмили Ратаковски похвасталась новым соблазнительным фото.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram