Очень горячо: Эмили Ратаковски на отдыхе похвасталась аппетитной фигурой

Модель позировала в разных купальниках.
Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Грецию, и забросала подписчиков пикантными снимками.
На фото, которые она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует в купальниках, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру, пышную грудь и аппетитные ягодицы.
На отдыхе девушка проводила все свое время зачастую на яхте. Снимки с идеальной фигурой Ратаковски каждый набрали около миллиона лайков, и тысячи восторженных комментариев.
Ранее Эмили Ратаковски похвасталась новым соблазнительным фото.
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