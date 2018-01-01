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Очень горячо: Эмили Ратаковски на отдыхе похвасталась аппетитной фигурой

Сегодня, 16:43
Эмили Ратаковски < >
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1 / 4 Модель показала идеальные формы (instagram.com/emrata)

Модель позировала в разных купальниках.

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски отправилась на отдых в Грецию, и забросала подписчиков пикантными снимками.

На фото, которые она разместила на своей странице в Instagram, Эмили позирует в купальниках, которые выгодно подчеркивают ее стройную фигуру, пышную грудь и аппетитные ягодицы.

На отдыхе девушка проводила все свое время зачастую на яхте. Снимки с идеальной фигурой Ратаковски каждый набрали около миллиона лайков, и тысячи восторженных комментариев.

Ранее Эмили Ратаковски похвасталась новым соблазнительным фото.

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Теги:  
Эмили Ратаковски, фото, модель, фигура
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