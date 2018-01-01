Огневич показала соблазнительную фигуру в новом клипе "Doloni": видео

По сюжету певица веселится в компании подруг.
Режиссером нового клипа Огневич стал Константин Гордиенко. Видео опубликовано в YouTube.
По сюжету видео Злата веселится и загорает в компании подруг, а также катается на доске и танцует вокруг костра вместе с девушками. А в финале клипа певица встречает любовь.
Мелодия нового трека Огневич очень зажигательная и танцевальная. В ролике певица демонстрирует свою обворожительную стройную фигуру.
Напомним, во время съемок клипа на острове Джарылгач Огневич удивила поклонников откровенными фото в купальнике.
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