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Огневич показала соблазнительную фигуру в новом клипе "Doloni": видео

Вчера, 23:00

По сюжету певица веселится в компании подруг.

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Огневич показала зажигательный клип Скриншот: YouTube
Украинская певица Злата Огневич презентовала новый клип на песню "Doloni". Съемки видео проходили на острове Джарылгач в Херсонской области

Режиссером нового клипа Огневич стал Константин Гордиенко. Видео опубликовано в YouTube.

По сюжету видео Злата веселится и загорает в компании подруг, а также катается на доске и танцует вокруг костра вместе с девушками. А в финале клипа певица встречает любовь.

Мелодия нового трека Огневич очень зажигательная и танцевальная. В ролике певица демонстрирует свою обворожительную стройную фигуру.

Напомним, во время съемок клипа на острове Джарылгач Огневич удивила поклонников откровенными фото в купальнике.

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Злата Огневич, клип
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