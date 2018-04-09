Ест через день: Злата Огневич рассказала, как худеет

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич рассказала, что набрала четыре килограмма, и теперь сидит на диете.

Какие продукты звезда кушает, и в чем себя ограничивает, Огневич рассказала Катерине Осадчей эфире программы "Светская жизнь".

"Я села на диету, потому что я набрала четыре килограмма из-за своей любви к сладкому. Поэтому решила остановиться и сесть на диету, но на пасхальные праздники я обязательно съем кулич. А потом снова - на спорт", - призналась Злата.

Певица также поделилась рецептом похудения.

"В один день питаешься всем, чем угодно, но не большими порциями. А на второй день надо только пить, есть какие-то супы, пить смузи, кефир, молоко, то есть все, что не твердое. На следующий день снова можно есть обычную пищу. Вот так чередовать, день что-то водное, день обычную пищу", - отметила исполнительница.

Как выяснилось, Огневич тоже любит сладенькое и молочные продукты, но решила отказаться от них в пользу стройной фигуры.

"Я сама себе задала вопрос, или ты хочешь есть все, что угодно, или ты хочешь смотреть на себя в зеркало и себе нравиться. Я для себя выбрала - смотреть в зеркало и нравиться себе", - призналась певица.

Напомним, что Злата Огневич стала приглашенной звездой на грядущем концерте Монсеррат Кабалье. Но, по словам певицы, это произошло благодаря ее выступлению на проекте "Голос страны".

"Мою песню One Day, которую я спела на "Голосе страны" показали Монсеррат Кабалье и она ей очень понравилась, поэтому она меня пригласила принять участие в концерте", - сообщила Огневич.

Ранее Злата Огневич в новом клипе предстала в соблазнительном аниме-образе.