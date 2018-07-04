"Очень откровенно": Злата Огневич удивила фанатов снимками в купальнике

Известная украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич отправилась отдыхать в Херсонскую область на остров Джарылгач.

На своей странице в Instagram артистка поделилась множеством фото на пляже и в воде. На одних снимках Огневич позирует в полосатом купальнике с воздушным змеем, на других – в облегающем черном купальнике, сидя в воде на доске для серфинга.

Поклонники не ожидали таких фото от артистки, ведь она крайне редко выкладывает подобные фото на своей странице.

"Глаз не оторвать", "Очень откровенно", "Вау! Огонь, а не девушка", "Невероятно горячее фото", - расхваливали подписчики.

Ранее Злата Огневич рассказала, как худеет.