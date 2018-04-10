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Олег Винник показал изнурительную тренировку и похвалился бицепсами

Сегодня, 19:20

Певец поделился, какие упражнения он выполняет.

Олег Винник
Поклонницы восхитились физической формой артиста instagram.com/olegg.vynnyk
Известный украинский певец Олег Винник показал, как проходят его тренировки в спортзале.

На своей странице в Instagram он поделился видео, на котором он выполняет сложные физические упражнения под руководством тренера. Артист одет в майку, серые спортивные штаны и кроссовки. По его словам, он сам смонтировал видео.

"Счастье бывает разное, как вы догадались. Утро началось с изнурительной тренировки в зале. Кстати, впервые самостоятельно смонтировал видеоролик", - похвастался певец.

Поклонницы восхитились физической формой артиста, кто-то даже сравнил его с Гераклом.

"Олег, ты Геракл", "Отличный ролик, отличная тренировка и счастье тоже, отличное!", "Прикольный ролик, продолжайте в том же духе", "Мощный", - восторгались певцом поклонницы.

Ранее Олег Винник похвастался собственноручно приготовленным постным шашлыком.
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Олег Винник, тренировка, спорт, тренажерный зал, фигура
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