Олег Винник показал изнурительную тренировку и похвалился бицепсами

Известный украинский певец Олег Винник показал, как проходят его тренировки в спортзале.

На своей странице в Instagram он поделился видео, на котором он выполняет сложные физические упражнения под руководством тренера. Артист одет в майку, серые спортивные штаны и кроссовки. По его словам, он сам смонтировал видео.

"Счастье бывает разное, как вы догадались. Утро началось с изнурительной тренировки в зале. Кстати, впервые самостоятельно смонтировал видеоролик", - похвастался певец.

Поклонницы восхитились физической формой артиста, кто-то даже сравнил его с Гераклом.

"Олег, ты Геракл", "Отличный ролик, отличная тренировка и счастье тоже, отличное!", "Прикольный ролик, продолжайте в том же духе", "Мощный", - восторгались певцом поклонницы.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Апр 2018 в 3:00 PDT

Ранее Олег Винник похвастался собственноручно приготовленным постным шашлыком.