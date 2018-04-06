Олег Винник похвастался собственноручно приготовленным постным шашлыком

Известный украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками фото, где он держит в руках поднос с собственноручно приготовленным шашлыком.

На своей странице в Instagram артист поделился снимками постного шашлыка: на шампуры были нанизаны грибы и картофель.

"Наконец-то можно насладиться ароматным, приготовленным собственноручно шашлыком! Угощаю. А вы уже открыли шашлычный сезон?" - спросил у поклонников Винник.

Большинство фанатов отметили, что еще не задумывались даже о выезде на природу, но не прочь полакомиться шашлыком артиста.

"Еще нет, но ностальгия пошла, и я чувствую как запахло весной!", "Куда ехать на дегустацию?", "Мы на майские праздники откроем. Шашлычок у Вас очень аппетитный!", - писали подписчики.

Судя по фото, певец отдыхает в Карпатах. Он признался, что горы дарят ему особые ощущения.

"В окружении карпатских пейзажей. Чистый воздух с привкусом свободы, хочется закрыть глаза и раствориться в тишине и покое", - отметил артист.

Ранее стало известно, что Олег Винник стал главным голосом мультфильма "Заколдованный принц".