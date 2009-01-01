Оля Полякова теперь работает Катей Осадчей

Она блистала на мероприятии в серебристом платье и в шляпке.

Оля Полякова Facebook.com

Из-за рождения сына телеведущая "Светской жизни" Катя Осадчая не смогла присутствовать на вручении музыкальной премии YUNA, поэтому ее то ли в шутку, то ли всерьез заменила певица Оля Полякова.

Об этом пишет kp.ua.

Она блистала на мероприятии в серебристом платье и в шляпке и брала интервью у гостей.

"Ради славы я готова пойти на все! Представьте себе! Для того, чтобы стать ведущей "Светской жизни" мне пришлось заставить Юру Горбунова оплодотворить Катю Осадчую!", — написала Полякова в Фейсбуке.

На коротком видео, опубликованном на странице Поляковой, певица говорит: "Добрый вечер. С вами Катя Осадча и передача "Светская жизнь". Если вы видите, что я немного изменилась, то это так беременность на меня влияет и я похорошела".

Напомним, Оля Полякова подозревает Бейонсе в плагиате своего образа.