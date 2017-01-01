Принц Гарри устал от комплексов и решился на изменения во внешности

Gринц частенько подшучивает над своим братом по этому поводу, сам же ужасно боится стать лысым.

Принц Гарри и Меган Маркл. Reuters

Гарри решил пройти дорогостоящую процедуру по пересадке волос, которая обойдется ему больше чем 75 тысяч долларов, пишет Graziamagazine

Как известно, принцы Гарри и Уильям унаследовали генетическую предрасположенность к облысению. Их отец Чарльз Уэльский начал терять волосы в 20 лет.

И если принц Уильям, который начал лысеть с 30-летнего возраста, спокойно к этому относится, то у Гарри облысение вызвало комплексы. И хотя принц частенько подшучивает над своим братом по этому поводу, сам же ужасно боится стать лысым.

Стоит отметить, что идею с пересадкой волос предложила Меган Маркл. Осуществить данную процедуру принц Гарри намерен сразу же после свадьбы, которая намечена на 19 мая 2018 года.