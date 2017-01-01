Принц Гарри устал от комплексов и решился на изменения во внешности

Gринц частенько подшучивает над своим братом по этому поводу, сам же ужасно боится стать лысым.
Гарри решил пройти дорогостоящую процедуру по пересадке волос, которая обойдется ему больше чем 75 тысяч долларов, пишет Graziamagazine
Как известно, принцы Гарри и Уильям унаследовали генетическую предрасположенность к облысению. Их отец Чарльз Уэльский начал терять волосы в 20 лет.
И если принц Уильям, который начал лысеть с 30-летнего возраста, спокойно к этому относится, то у Гарри облысение вызвало комплексы. И хотя принц частенько подшучивает над своим братом по этому поводу, сам же ужасно боится стать лысым.
Стоит отметить, что идею с пересадкой волос предложила Меган Маркл. Осуществить данную процедуру принц Гарри намерен сразу же после свадьбы, которая намечена на 19 мая 2018 года.