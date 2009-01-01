Принц Гарри уже сделал предложение Меган Маркл — СМИ

Актриса проведет Рождество вместе с королевской семьей в родовом поместье Елизаветы II Сандрингем в графстве Норфолк.

Принц Гарри и Меган Маркл thesun.co.uk

Бывший сотрудник Кенсингтонского дворца утверждает, что с большой долей вероятности 32-летний принц Гарри уже сделал предложение руки и сердца своей 36-летней возлюбленной Меган Маркл.

Об этом написала газета The Sun.

Экс-повар Даррен МакГрэди, работавший в Кенсингтонском дворце, считает, что принц Гарри и актриса Меган Маркл уже давно обручились.

При этом МакГрэди добавил, что, возможно, Гарри и Меган решили не объявлять о своем решении пожениться как минимум до декабря этого года, иначе пара привлечет к себе максимум внимания общественности.

"Я действительно думаю, что они уже помолвлены. Однако из-за 20-летия со дня смерти принцессы Дианы, они не могут объявить об этом. А в ноябре королева Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу, поэтому декабрь — единственное время для анонсирования. Я предполагаю, что они поженятся в следующем году", — заявил Даррен МакГрэди.

Затем, как сообщил Даррен, актриса проведет Рождество вместе с королевской семьей в родовом поместье Елизаветы II Сандрингем в графстве Норфолк. Мужчина считает, что принцессе Диане пришелся бы по душе выбор сына.

Впрочем, Гарри и Меган никуда не торопятся — по признанию самого принца в одном из интервью, он хочет, как можно дольше наслаждаться своим счастьем вдали от чужих глаз и просит прессу не досаждать ни ему, ни Меган настойчивыми вопросами.

Напомним, ранее сообщалось, что принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности ради свадьбы с Меган Маркл.

фото thesun.co.uk