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Радостное событие. Пугачева обвенчалась с Галкиным, опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:56
Пугачева, Галкин, венчание < >
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Гарри и Елизавета внимательно следили за происходящим, и потешно самостоятельно крестились.

Пугачева, Галкин, венчание
Скриншот
Российская певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным, через 16 лет супружеской жизни.

 "У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин в своем Instagram,  приложив видео с церемонии в православном храме.

Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, и потешно самостоятельно крестились.

Дата и место проведения церемонии не уточняются.

Напомним, пара поженилась 23 декабря 2011 года, однако встречаться начали задолго до заключения брака.  В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.

видео: НТВ

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Пугачева, Галкин, венчание, храм, Гарри, Глизавета
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