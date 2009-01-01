Радостное событие. Пугачева обвенчалась с Галкиным, опубликованы фото и видео

Гарри и Елизавета внимательно следили за происходящим, и потешно самостоятельно крестились.
"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин в своем Instagram, приложив видео с церемонии в православном храме.
Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, и потешно самостоятельно крестились.
Дата и место проведения церемонии не уточняются.
Напомним, пара поженилась 23 декабря 2011 года, однако встречаться начали задолго до заключения брака. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.
видео: НТВ