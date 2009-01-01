Разборки первых леди: Мелания Трамп выясняет отношения с Иваной Трамп

На днях Ивана провозгласила себя первой леди.

Мелания Трамп Reuters

68-летняя Ивана Трамп вызывает повышенный интерес у СМИ, хоть развелась с нынешним президентом США Дональдом Трампом еще в 1992 году.

Об этом пишет Сегодня.

Экс-супруги остались в хороших отношениях и воспитывают троих совместных детей.

На днях Ивана провозгласила себя первой леди. Женщина утверждает, что помогала в становлении Дональда, как бизнесмена и политика. Более того, она до сих пор поддерживает связь с бывшим мужем и имеет прямую линию с Белым Домом: "Я не хочу звонить ему в Белый дом, потому что там рядом с ним Мелания. Не хочу вызывать ревность или что-то в этом роде. Я же первая жена Трампа, верно? Первая леди".

По словам Иваны, экс-супруг не баловал детей деньгами. Каждое лето она с сыновьями и дочерью улетала на юг Франции. Он летела бизнес-классом, а дети сидели в эконом-классе.

Иванна Трамп harved.biz

"Когда вы сможет себе позволить лететь первым классом, вы полетите", — вспомнила Ивана ответ Дональда на вопрос детей, почему они не летят с мамой.

Ответ от нынешней супруги Трампа Мелании последовал незамедлительно. Она заявила, что для нее честь быть первой леди. И она носит почетное звание, чтобы помогать детям, а не рекламировать свои рукописи.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп взорвали Интернет своим поведением.