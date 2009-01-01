Регина Тодоренко вышла замуж и стала "банановой женой"

Если девушка рождена в неблагоприятный астрологический период, она может накликать беду на своего будущего мужа.

Во время съемок в Индии, известная певица и телеведущая популярного тревел-шоу Регина Тодоренко тайно вышла замуж…за дерево.

Наконец-то случилось то, о чем поклонники звезды поговаривают уже более нескольких лет.

Регина Тодоренко, популярная певица и телеведущая, наконец-то решила покончить со статусом "завидной невесты" и прямо во время съемок очередного эпизода "Орел и решка. Рай и Ад" в Индии, вышла замуж. Выбор звезды ошеломил поклонников Регины, ведь она решила связать свою жизнь с самым обыкновенным деревом. Однако, обо всем по порядку.

В Индии, куда на этот раз отправилась съемочная группа "Орел и решка", существует поверье: если девушка рождена в неблагоприятный астрологический период, она может накликать беду на своего будущего мужа. Однако, мудрые индийцы нашли выход из этой ситуации и придумали традицию выдавать таких девушек замуж сперва за дерево.

"Так уж случилось, что астролог в Индии предсказал мне, что в первом браке у меня будут неудачные и проблематичные отношения, поэтому мне стоит носить кольца с кораллом и кошачьим глазом, либо выйти замуж за дерево, — рассказала Регина. — Вот и мне пришлось испытать на себе магию древнейшего индийского ритуала. Несмотря на то, что банан не совсем дерево, а скорее, трава, почему-то индийцы выбрали для меня именно его. Вся церемония напоминала обычную свадьбу: меня накрасили, надели красивое свадебное сари, надели разнообразные украшения и привезли к будущему "жениху", возле которого прист с совершенно серьезным лицом уже читал какие-то мантры. Нас окружили женщины в сари цвета специй, детвора, детвора, все ждали завершения этого красивейшего ритуала, смеялись, аплодировали. В тот момент, когда прист объявил нас мужем и женой, я так прониклась этим процессом, что слышала, как банановая роща кричит нам "Горько!". И что вы думаете, в тот момент, когда я осознала, что то, о чем я мечтала всю жизнь, наконец сбылось, и я стала женой, коварный прист выхватил мачете и вмиг отсек моему "мужу" все, что было можно! Насколько быстро я стала женой, настолько же быстро и овдовела! Банан пал смертью храбрых, после чего прист сказал, что я могу спокойно выходить замуж второй раз и никаких проблем в браке у меня не будет. Хорошо хоть штамп в паспорте "банановая жена" не поставили", — сказала Тодоренко.

Напомним, Регина Тодоренко едва не погибла от извержения вулкана.