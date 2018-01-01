Релакс на Барбадосе. Как Кличко и Пенетьери нежились на пляже с дочкой, опубликованы фото

41-летний спортсмен развлекает свою дочь Кайю.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинский боксер Владимир Кличко и актриса Хейден Пенетьери отдыхают на Барбадосе вместе со своей дочерью Кайей Евдокией.

На фото, которые попали в соцсети, 41-летний спортсмен развлекает свою дочь Кайю.

А доказательством, что идиллия царит и в отношениях Хейден и Володи, может служить кадр, где пара целуется.

Как известно, они помолвились еще в 2013-м году, а в 2014-м стали родителями первенца. Жениться же официально Пенетьери и Кличко не торопятся, мол, совместное дитя уже и так объединило их крепче любого брака.

Напомним, ранее были опубликованы фото, как Владимир Кличко проводит время после завершения карьеры.