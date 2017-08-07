Волонтер показал фото, как и где Владимир Кличко проводит время после завершения карьеры

Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе легендарного украинского боксера Владимира Кличко заметили на общественном пляже в Киеве.

Об этом написал волонтер Алексей Мочанов на своей странице в Facebook.

"Расположился я на краю пляжной волейбольной площадки. Ближе к вечеру собрались парни и девушки с тренером и авоськой мячей. Начали с пробежки вокруг поляны по песку, потом разминка и упражнения на прыгучесть, ускорение, движение приставным шагом, падение, страховка", — рассказывает волонтер.

Мочанов восхитился, что они работали как профессиональная спортивная команда, игроки слушались тренера и выполняли все его указания.

Однако, его внимание привлек один из игроков, который был в кепке — "сложен как Апполон". Как выяснилось, это был легендарный Владимир Кличко.

"...Кличко. Собственной персоной. В общем в коллективе, на общих основаниях, без претензий и даже намека на особое отношение к себе, пафос или задранный нос. Выполнял тот же объем разминочной и тренировочной работы, что и все, получал замечания, — говорится в посте.

"Лишний раз убедился, что звезды — это всего лишь скопление газов и человеческие, личностные качества — это архиважно. И Кличко — это не столько "бренд", сколько определенный уровень, ниже которого опускаться нельзя. Надо держать планку", — пишет Мочанов, добавив, что лишний раз убедился, что когда человек реально из себя что-то серьёзное представляет — он вообще никак это не показывает в общении, не ставит себя выше других и не отрывается от коллектива, принимает командные правила игры".

На площадке был вместе со всеми большой, здоровый, спортивный и работящий парень, выглядящий как чемпион мира и гораздо моложе своих "40+", пишет волонтер.

добавив, "как мало нужно для радости — убедиться, что человек, которого давно знаешь, уважаешь и ценишь, остался нормальным, несмотря на все испытания рингом и славой, деньгами и знакомствами, огнём, водой и медными трубами. Лишний раз тебе уважение, Володя. Хотя, уважение лишним не бывает никогда. Факт".

Напомним, 3 августа Владимир Кличко объявил об окончании профессиональной боксерской карьеры.