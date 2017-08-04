Шок, восторг и уважение. Западные СМИ рассказали о завершении эры гегемонии Кличко

4 августа 2017, 16:49

Spiegel-Online отдает дань уважения Владимиру Кличко, который решил завершить спортивную карьеру.

Западные СМИ рассказали о завершении эры Кличко

Европейские издания комментируют объявление Владимира Кличко о завершении карьеры и вспоминают самые яркие моменты его биографии.

Подборку самых интересных материалов публикует "Немецкая волна".

Немецкое интернет-издание Spiegel-Online отдает дань уважения Владимиру Кличко, который решил завершить спортивную карьеру.

"Уже давно понятно, что фамилия Кличко небезразлична большим массам людей: только в Германии более 10 млн зрителей следили за его крупнейшими сражениями в прямом эфире. В дуэли с Дэвидом Хэем в июле 2011-го рейтинги достигали 67 процентов. Украинец так пришелся немцам по душе, он и его брат Виталий и еще "джентельмен" Генри Маске (Henry Maske) в 1990-х показали, что в боксе можно достичь успехов и с интеллектом и уважительным отношением ", — резюмирует Spiegel-Online.

Немецкая газета Volksstimme из Магдебурга называет решение Кличко "мудрым и добрым" прежде всего для его собственного здоровья. "Это исторический момент. Для некоторых он наступил неожиданно, но для других этот шаг является вполне логичным: Владимир Кличко ставит точку в своей блестящей карьере. В конце концов" Доктору Стальной Молот "уже 41 год", — напоминает Volksstimme.

Для словацкой газеты SME объявления Кличко стало скорее неожиданностью. "Хотя украинец уже в возрасте, с ринга он идет немного неожиданно. Предполагалось, что он попытается вернуть титул в бою с Джошуа. Если бы ему это удалось, он бы завершил карьеру на самом пике. Хотя Джошуа и значительно моложе, их поединок доказал, что Кличко был не лишен шансов ", — анализирует SME.

Немецкая Braunschweiger Zeitung также отмечает, что уход Кличко с ринга продиктован соображениями о собственном здоровье. "Владимир Кличко и его брат Виталий всегда отличались силой и умом. Вчера ум победил. Должен ли был он выходить на поединок с таким же сильным, как медведь, но на 14 лет моложе Джошуа, который в апреле так убедительно одолел? Еще три месяца назад Джошуа так ему ввалил, что, следя за поединком по телевизору, можно было начать переживать за симпатичного украинца. Профессиональный бокс и риск неразрывно связаны. Кличко забрал себе победу. Только на этот раз вне ринга ", — пишет Braunschweiger Zeitung.

Британский таблоид Daily Mail на своих страницах представляет десять самых ярких моментов из многолетней карьеры Кличко. "Владимир Кличко шокировал мир бокса своим решением повесить боксерские перчатки скорее, чем бороться с Джошуа в новом блокбастере на продолжение их встречи в "Уэмбли". Вместо этого он объявил о завершении карьеры на ринге и наконец опустил занавес над эпохой тяжеловесов гегемонии Кличко. Это конец замечательной 21-летней карьеры, которая включала 69 поединков и во время которой Кличко часто называли скучным и одномерным ", — критикует Daily Mail.

"Все равно, что биться с роботом"

Тему подхватывает другая британская газета The Daily Telegraph. "Стиль украинца может и не был очень захватывающим, но его непобедимое доминирование, которое длилось более 9,5 лет, — впечатляющее достижение для атлета привилегированного дипломатического и военного происхождения, который воспитывался еще в спортшколе для атлетов старой советской системы. Кличко — продукт этой культуры и Олимпийский золотой медалист 1996 — идет из спорта после одного из лучших выступлений в своей карьере, хотя и проигрыша, против восходящей звезды ", — пишет The Daily Telegraph.

Польская Gazeta Wyborcza приводит интересные факты из биографии выдающегося боксера. "Американские журналисты любят повторять, что Владимир стал настолько эффективным в боксе благодаря уже умершему тренеру Эмануэлю Стюарду, который" принял эстафету "от немца Фрица Здунека (Fritz Sdunek). Но правда в том, что украинец просто созрел как боксер. Стал корыстным. Холодно оценивал противника, сильно атаковал в первых раундах, искал слабости, а затем крушил его как некая машина для разрушения железобетонных стен. Только такая машина работает не так точно.

Левая, правая. Левая, правая. Это были простые методы, но соперников он клал одного за другим (77 процентов нокаутов). Даже Джошуа положили первый раз в его карьере. Драться с ним — все равно, что биться с роботом. Американцы жалуются, что Кличко был скучным, но они уже забыли, что писали о Ленноксе Льюисе. А польские журналисты любят повторять, что карьера братьев Кличко началась в Польше. Развитие получила в Германии, но начало было в Польше ", — не без гордости напоминает Gazeta Wyborcza.

Напомним, ранее известные боксеры прокомментировали завершение карьеры Владимира Кличко.

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