Рианна выпустила коллекцию носков со своим изображением

Каждый набор обойдется покупателю в 48 долларов.

Певица Рианна Reuters

Певица Рианна , которая уже некоторое время сотрудничает с разными мировыми брендами, создавая новые модные коллекции, порадовала поклонников выпуском лимитированной серии носков двух видов со своим изображением.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Набор под названием "Rihanna Music Video Box" будет содержать два вида черных носков с изображением певицы из клипов "Pour It Up" и "Work". Второй набор называется "Rihanna Award Show Box", он посвящен образам Рианны на CFDA Awards 2014 года и Met Gala 2015 года. Цена для носков хоть и недешевая, но вполне доступная – каждый набор обойдется покупателю в 48 долларов. Не сомневаемся, что даже носки от Рианны станут пользоваться большой популярностью среди ее поклонников, так как это гораздо более доступная вещь, нежели украшения Chopard, коллекцию которых не так давно выпустила для ювелирного бренда певица.

Публикация от Rihanna Daily (@rihannadaily)Авг 15 2017 в 9:16 PDT

Напомним, Ангелу Меркель впечатлили носки премьер-министра Канады.