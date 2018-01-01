Розенбаум прокомментировал слухи о своей онкологии

О диагнозе исполнителя рассказал коллега Иосиф Кобзон.

Розенбаум утверждает, что здоров Фото: Instagram/Александр Розенбаум

Депутата Госдумы РФ и певец советской и российской эстрады Иосиф Кобзон проговорился, что его коллега, популярный бард Александр Розенбаум борется с онкологическим заболеванием.

"Когда мне поставили этот диагноз, я почему-то не панически принял этот приговор", — рассказал Кобзон в эфире программы "Пусть говорят".

Кобзон отметил, что многим знакомым коллегам рекомендовал клинику, где регулярно сам проходит обследование.

"Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки" — добавил певец, однако ничего не сказал, какого рода онкологическое заболевание у Розенбаума.

Российские СМИ ранее сообщали противоречивые слухи о проблемах со здоровьем у Розенбаума, однако более склонялись к тому, что у барда проблемы с сердцем.

"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может", - прокомментировал Розенбаум слухи в Instagram.

Фото: Instagram/Александр Розенбаум

Напомним, Розенбаум был одним из российских звезд, кто публично заявил о голосовании во время выборов президента в России.

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