Бузова, Киркоров, Пугачева с Галкиным и Депардье. Российские знаменитости пришли на выборы: фото

18 марта 2018, 20:35

Селебритиз отчеты о голосовании опубликовывали в соцсетях.

Российские знаменитости активно приняли участие в выборах президента России

Российские звезды ответственно подошли к выборам президента России, фотоотчеты о выполнении гражданского долга они публиковали в своих блогах.

Свое присутствие на избирательных участках знаменитости фиксировали на камеры мобильных телефонов, а затем публиковали в Instragram и Twitter.

Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что на выборы приехала прямо с самолета. На участок исполнительница пришла в футболке, на которой был изображен Владимир Путин.

"Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала", - написала Бузова, указав в хештегах, что ее президентом является Путин.

Певец Александр Розенбаум на избирательном участке свой гражданский долг "отдал".

"Отдал гражданский долг", - подписал фото исполнитель.

Популярный певец Филипп Киркоров посетил избирательный участок в посольстве России в Литве, поскольку находится на гастролях в Вильнюсе. Исполнитель подчеркнул, что проголосовал "за сильного президента".

"Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души", - написал он.

Российская певица Валерия пришла на выборы вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Она отметила, что на избирательном участке в школе, где учились ее дети, царит настоящий праздник, играет музыка, люди приходят целыми семьями.

"На нашем участке были электронные урны - они, между прочим, вежливые такие: "здравствуйте" вам, "до свидания"- вот до чего техника дошла", - отметила она.

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок вдвоем. Их приход вызвал ажиотаж: многие снимали на телефоны и фотографировали знаменитостей.

"Проголосовали в Звенигороде", - написал Галкин в своем блоге.

Посетила избирательный участок и певица Лариса Долина.

Участие в выборах президента России в этом году принимает французский актер Жерар Депардье, который является гражданином РФ. Француз также пришел на избирательный участок по месту прописки и отдал свой голос за одного из кандидатов.


Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны.

Как сообщалось ранее, Дима Билан решил добраться до избирательного участка поселка Майское Кабардино-Балкарии, к которому прикреплен по месту прописки, на легкомоторном самолете.

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