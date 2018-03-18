Бузова, Киркоров, Пугачева с Галкиным и Депардье. Российские знаменитости пришли на выборы: фото

Селебритиз отчеты о голосовании опубликовывали в соцсетях.
Российские звезды ответственно подошли к выборам президента России, фотоотчеты о выполнении гражданского долга они публиковали в своих блогах.
Свое присутствие на избирательных участках знаменитости фиксировали на камеры мобильных телефонов, а затем публиковали в Instragram и Twitter.
Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что на выборы приехала прямо с самолета. На участок исполнительница пришла в футболке, на которой был изображен Владимир Путин.
"Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала", - написала Бузова, указав в хештегах, что ее президентом является Путин.
Певец Александр Розенбаум на избирательном участке свой гражданский долг "отдал".
"Отдал гражданский долг", - подписал фото исполнитель.
Популярный певец Филипп Киркоров посетил избирательный участок в посольстве России в Литве, поскольку находится на гастролях в Вильнюсе. Исполнитель подчеркнул, что проголосовал "за сильного президента".
"Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души", - написал он.
Российская певица Валерия пришла на выборы вместе с мужем Иосифом Пригожиным. Она отметила, что на избирательном участке в школе, где учились ее дети, царит настоящий праздник, играет музыка, люди приходят целыми семьями.
"На нашем участке были электронные урны - они, между прочим, вежливые такие: "здравствуйте" вам, "до свидания"- вот до чего техника дошла", - отметила она.
Алла Пугачева и Максим Галкин посетили избирательный участок вдвоем. Их приход вызвал ажиотаж: многие снимали на телефоны и фотографировали знаменитостей.
"Проголосовали в Звенигороде", - написал Галкин в своем блоге.
Посетила избирательный участок и певица Лариса Долина.
Участие в выборах президента России в этом году принимает французский актер Жерар Депардье, который является гражданином РФ. Француз также пришел на избирательный участок по месту прописки и отдал свой голос за одного из кандидатов.
Gérard Depardieu a voté ! #RussiaElections2018 pic.twitter.com/Hggrt03akI— Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 18 марта 2018 г.
Напомним, 18 марта в России проходят выборы президента страны.
Как сообщалось ранее, Дима Билан решил добраться до избирательного участка поселка Майское Кабардино-Балкарии, к которому прикреплен по месту прописки, на легкомоторном самолете.