"С каждым днем все хуже": Приходько пожаловалась на муки из-за курения

Артистка пытается избавиться от вредной привычки.

Артистка пытается избавиться от вредной привычки instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько, которая решила бросить курить, и создала флешмоб за здоровый образ жизни , пожаловалась на то, как нелегко ей избавиться от этой вредной привычки.

На своей странице в Facebook она описала последствия воздержания, и отметила, что не может нормально спать, и чувствует себя с каждым днем хуже.

"Значит так! Ничего не меняется... Ничего!!! Мое состояние отвратительное и с каждым днем все хуже! Где же все те радости жизни? Цвет лица улучшится, дышать легче будешь, обоняние вернётся, спать легче!", - спросила артистка.

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Она отметила, что вместо ожидаемых результатов, ей пришлось столкнуться с горой неприятных последствий.

"Злость, агрессия, слезы, цвет лица отсутствует. Сон! Его нет! Раньше был, теперь нет, каждый час я встаю, каждый божий час! Я похожа сейчас не на счастливого человека, а на злого зомби! Первые три дня самые сложные - это вранье! Каждый час самый сложный, и на четвертый день, и на пятый!" - добавила артистка.

Поклонники в свою очередь посоветовали Приходько потерпеть, ведь усилия стоят результата.

Ранее Анастасия Приходько показала свою подросшую дочь от первого брака.