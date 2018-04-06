Анастасия Приходько решила бросить курить, и создала флешмоб за здоровый образ жизни

Украинская певица Анастасия Приходько захотела сделать себе подарок к Пасхе – она решительно намерена бросить курить.

О таком решении она с подписчиками поделилась на своей странице в Instagram.

"6 апреля, как вы думаете это хороший день для того чтобы бросить курить? Хочу сделать себе подарок на Пасху! А вы знаете хорошие методы !? Чтобы так раз и навсегда!", - спросила фанатов артистка.

Многие подписчики захотели присоединиться к артистке, и вместе отказаться от пагубной привычки.

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Получив такую отдачу от фанатов, Приходько предложила поклонникам флешмоб. Его суть проста: каждый день в 19.00 на своей странице в Instagram выкладывать видео, как прошел день без курения с хештегом "я бросаю курить". Обязательно нужно отметить в посте певицу, и она будет добавлять эти видео к себе на страницу.

Таким образом, артистка хочет создать сообщество, где те, кто захотел бросить курить, будут поддерживать друг друга, и делиться успехами и способами, как отказаться от сигарет.

Ранее Анастасия Приходько показала свою подросшую дочь от первого брака.