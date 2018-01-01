Самойлова представила конкурсную песню для Евровидения-2018, видео

Певица будет представлять Россию на музыкальном конкурсе в Португалии.

Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 в Лиссабоне Фото: Instagram/eurovision.rus

Российская исполнительница Юлия Самойлова представит на международном вокальном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне песню I Won't Break.

Презентация лирической композиции опубликована на официальном канале Eurovision Song Contest в Youtube.

"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", - прокомментировала свой номер певица.

По информации "Первого канала", над новой песней для Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне, однако детали выступления пока держатся в секрете.

Напомним, "Евровидение-2017" прошло в мае минувшего года в Киеве. Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе с песней " Flame Is Burning". Однако СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. В результате масштабного скандала Россия отказалась от участия в конкурсе.

Как сообщалось, организаторы международного песенного конкурса Евровидение приняли решение внести изменения в его регламент. Теперь национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку конкурса.