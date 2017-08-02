Организаторы "Евровидения" изменили регламент конкурса из-за недопуска Самойловой

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" приняли решение внести изменения в его регламент.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Европейский вещательный союз.

Теперь национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку конкурса.

Кроме того, если принимающая сторона не укладывается в график подготовки, то Европейский вещательный союз имеет право передать организацию конкурса другой стране.

"Евровидение-2017" прошло в Международном выставочном центре Киева 13 мая. Победителем конкурса стал португалец Сальвадор Собраль.

Организаторы конкурса отметили, что "Евровидение-2017" омрачили несколько нежелательных инцидентов. "Самой неприятной проблемой" конкурса стал запрет на въезд на Украину российской певицы Юлии Самойловой, отметили в Европейской вещательном союзе.

22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Самойловой, как незаконно посетившей оккупированный Крым.

Напомним, "Евровидение-2018": Португалия назвала город, в котором пройдет конкурс.