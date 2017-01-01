Скандальная украинская певица посетила мюзикл жены пресс-секретаря Путина

Скандально известная украинская поп-певица ведет в России активную светскую жизнь.

Ани Лорак с дочерью Софией Instagram

Скандально известная украинская поп-певица Ани Лорак вместе с дочерью Софией посетила ледовый мюзикл "Руслан и Людмила".

Соответствующее фото певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Полны эмоций и впечатлений от мюзикла", – написала Лорак.

В главной роли в постановке по мотивам одноименного произведения Александрая Пушкина главную женскую роль исполнила известная фигуристка Татьяна Навка (по совместительству - супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина). Вокальные партии за нее в студии записала именно Ани Лорак.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети появился список артистов, которые снялись в российском "Голубом огоньке", запланированном к выходу в ночь на 1 января 2018 года.