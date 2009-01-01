Стало известно, от чего умер Джордж Майкл

Старший коронер графства Оксфордшир приоткрыл обстоятельства кончины музыканта.

Джордж Майкл Facebook

Британские следователи заявили, что певец Джордж Майкл умер естественной смертью.

Об этом сообщил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, расследовавший обстоятельства кончины музыканта, пишет styler.

Причиной кончины исполнителя стала поражение сердечной мышцы воспалительного характера и накапливание жира в печеночных клетках.

"Расследование причин смерти Джорджа Майкла завершено и получен окончательный вердикт патологоанатомического исследования", — сообщил он, указав на то, что певец умер от "кардиомиопатии вместе с воспалением миокарда", а также от "жировой инфильтрации печени".

Напомним, финский врач раскрыл подробности смерти Каримова.