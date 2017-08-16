Суд арестовал все имущество возлюбленного Даши Астафьевой

Суд ранее отправил Кима под домашний арест с электронным браслетом.

Даша Астафьева и Артем Ким Instagram

Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Артема Кима, экс-президента государственного предприятия "Энергоатом" Артема Кима.

Об этом сообщил портал "Слово и Дело".

У Кима арестовали две квартиры, три автомобиля: Lexus GS350 2012 г.в, Mercedes-Benz Vito 2009 г.в. и Honda Accord 2008 года выпуска, прицеп, iPhone 7 с двумя симкартами, долю в ООО "Агродом" в размере 6,5 миллиона гривен, загранпаспорт и просроченный авиабилет на 2 августа.

Суд ранее отправил Кима под домашний арест с электронным браслетом. Прокуроры просили его взять под стражу либо залог в размере 27,9 миллионов гривен — сумма, которую, как считает следствие, он похитил. По версии следствия, подозреваемый, пользуясь своими связями, помог победить двум компаниям в торгах на покупку энергетического оборудования.

Кима посадили под домашний арест в день рождения Астафьевой, 4 августа. Ким стал 14-м подозреваемым по делу о хищении на Южноукраинской атомной электростанции. Четверо из них пошли на сделку со следствием и вернули 1,5 миллионов гривен. Пятеро объявлены в национальный и международный розыск.

Напомним, Даша Астафьева планирует детей с любимым.