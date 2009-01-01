Светлану Бондарчук затроллили за танец лезгинка с Кадыровым

Специально ради шоу в Грозный съехались звезды российского шоу-бизнеса

Светлана Бондарчук Instagram

На днях в столице Чеченской республики отгремел показ модного Дома Firdaws.

Свою коллекцию одежды представила 18-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат.

Специально ради шоу в Грозный съехались звезды российского шоу-бизнеса: Татьяна Навка, Яна Рудковская, Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Светлана Бондарчук, Алена Водонаева, Тимати, Евгения Феофилактова и многие другие.

После показа знаменитых гостей развлекали певица Нюша, группа "Градусы". Приглашенные звезды не смогли усидеть на месте и исполнили традиционный кавказский танец лезгинку.

Instagram

На своей странице в Instagram Светлана Бондарчук опубликовала фото танцы с Кадыров. Подписчики известной дамы раскритиковали ее за этот танец. "Пир во время чумы", "Я вот не понимаю, почему черно….е всегда так притягивали русских женщин?? Они же фальшивые и двуличные насквозь, эти гордые люди с горы", "люди вы еще не видели, как Бузова станцевала))) это ваще жесть", "Это просто реклама. Модный дом решил что продажи вырастут, но, мне кажется, этого не произойдёт — одежда очень специфическая, такое у нас не носЮт. Мы, в большинстве своём, модным и красивым такой формат не считаем", "При всем моем неплохом отношении к той же Светлане, как они смешно смотрятся в этой роли...Рудковскую даже жалко стало как то при исполнении этого танца. Лезгинку не выучить, там кровь другая нужна", "Светлана, не ожидала", "Руки не должны быть голые", "Да ужжж...деньги — поразительная субстанция", "Бабло животворящее", "Люди склонны ошибаться, надеюсь прозрение придет к вам скоро", — писали фолловеры Светланы.

Напомним, Сергей Соседов затроллил Аллу Пугачеву.