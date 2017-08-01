У Мэрайи Кэри случился нервный срыв из-за лишних килограмм

Певица хочет, чтобы ее молодой бойфренд разработал для нее специальную программу занятий.
Об этом пишет woman.ru.
Однако теперь артистка явно перестала следить за своим рационом.
По информации западных СМИ, она весит уже 120 килограммов. Инсайдер рассказал онлайн-изданию RadarOnline, что Кэри не может прийти в себя после критики ее концертов — у нее даже случился нервный срыв.
"Мэрайя постоянно плачет. Но при этом употребляет алкоголь, постоянно питается калорийной пищей и совсем не занимается спортом. Однако сама она не видит никакой взаимосвязи между ее неправильным образом жизни и плохими отзывами о концертах", — сообщает источник.
Мэрайя хочет, чтобы ее молодой бойфренд, танцор Брайан Танака, разработал для нее специальную программу занятий и стал ее персональным тренером.
Напомним, Мэрайя Кэри на грани банкротство.