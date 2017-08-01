У Мэрайи Кэри случился нервный срыв из-за лишних килограмм

Певица хочет, чтобы ее молодой бойфренд разработал для нее специальную программу занятий.

Мэрайя Кэри Instagram Мэрайя Кэри

Певица Мэрайя Кэри уже много лет борется с лишним весом, но до недавнего времени хоть как-то старалась держать его в норме.

Об этом пишет woman.ru.

Однако теперь артистка явно перестала следить за своим рационом.

По информации западных СМИ, она весит уже 120 килограммов. Инсайдер рассказал онлайн-изданию RadarOnline, что Кэри не может прийти в себя после критики ее концертов — у нее даже случился нервный срыв.

"Мэрайя постоянно плачет. Но при этом употребляет алкоголь, постоянно питается калорийной пищей и совсем не занимается спортом. Однако сама она не видит никакой взаимосвязи между ее неправильным образом жизни и плохими отзывами о концертах", — сообщает источник.

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey) Сер 1, 2017 о 1:19 PDT

Мэрайя хочет, чтобы ее молодой бойфренд, танцор Брайан Танака, разработал для нее специальную программу занятий и стал ее персональным тренером.

Напомним, Мэрайя Кэри на грани банкротство.