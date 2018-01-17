Участница украинского "Голос країни" собралась на Евровидении-2018 от другой страны, видео

На слепых прослушиваниях Асмик блестяще исполнила хит популярного в 70-х польского артиста Чеслава Немена. К ней тогда повернулись все четверо судей.

Асмик Широян. Скриншот

Участница сезона шоу " Голос країни -4" Асмик Широян, которая имеет украинское гражданство, намерена представить Армению на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии.

Певица участвовала в Нацотборе на Евровидение-2017 также от Армении, но безуспешно.

В этом году она будет бороться за участие в песенном конкурсе с песней "You & I". Конкурсную композицию писала целая команда авторов, известных сотрудничеством со звездами мирового уровня — Джеймсом Артуром, Келли Кларксон, Кайли Миноуг, Деми Ловато и другими, сообщает официальный сайт армянского Нацотбора.

Кроме того, к созданию номера для отбора Евровидения-2018 присоединится компания HiHat Productions, создававшая шоу и видео Рианны, Джастина Бибера, Шакиры, Джей Зи, Мисси Элиот и многих других известных исполнителей.

Нкапомним, Асмик Широян участвовала в украинском шоу "Голос страны". На слепых прослушиваниях Асмик блестяще исполнила хит популярного в 70-х польского артиста Чеслава Немена.К ней тогда повернулись все четверо судей — Святослав Вакарчук, Сергей Лазарев, Ани Лорак и Тамара Гвердцители. Однако певица не прошла нокаутов.

Широян

Стоит отметить, что певица перехала из армении в Украину вместе с родителями, когда ей біло 4 года. Сейчас певица живет и работает в Киеве.

Ранее сообщалось, что украинский исполнитель Никита Алексеев подал заявку на участие "Евровидение-2018" от Беларуси.