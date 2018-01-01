Украинская поп-звезда предрекла Меловину провал на Евровидении

Шансов на победу у нашего представителя нет, уверена певица Alyosha.

Melovin УНИАН

У представляющего Украину певца Melovin нет шансов на победу в конкурсе Евровидение-2018 , так как в нем участвуют исполнители сильнее его. Такое мнение выразила популярная певица Alyosha.

"Честно говоря, мне кажется, что шансов на победу у него нет. Как по мне, там есть представители посильнее. Но все зависит от того, как MELOVIN себя проявит именно на выступлении, поэтому держим за него кулачки", - цитирует певицу NewsOne.

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Она выразила уверенность в том, что выступлене Меловина последним во втором полуфинале никак не повлияет на результат.

"Я считаю, что никаких преимуществ или недостатков этот факт не имеет. Первый или второй полуфинал - это одно и то же, главное то, как ты выступишь, и здесь уже не важно, когда именно это произойдет", - отметила Alyosha.

Ранее другой украинский эксперт заявил, что Melovin cлишком закрыт, вял и флегматичен, поэтому ожидать успеха на песенном конкурсе от него не стоит.

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