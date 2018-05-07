"Слишком закрыт, вял, флегматичен": эксперт объяснил, почему Melovin на Евровидении-2018 ждет провал

7 мая 2018, 13:35

Денис Путинцев считает, что представитель от Украины все еще очень "зеленый".

Путинцев отметил, что Melovin проигрывает на фоне остальных участников конкурса

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев оценил шансы представителя от Украины на Евровидении-2018  Melovin.

В интервью "Главреду" он отметил, что Melovin оригинально смотрелся на Национальном отборе в Украине, однако, на Евровидении-2018 он явно проигрывает на фоне остальных.

"Melovin однозначно оригинально смотрелся на Национальном отборе в Украине. Хотя, честно говоря, я болел за группу Kadnay. Но сейчас, глядя на Израиль, я понимаю, что победить его исполнительницу участник от Украины мог бы только в случае, если бы представил какую-то крутую лирику, которая бы сумела вывернуть душу аудитории. Но, во-первых, повторюсь, лирика в этом году вряд ли победит, а во-вторых, от Украины уже и так было достаточно лирических композиций, потому не стоит делать на этом такой большой акцент. Сразу отмечу, ничего не имею против Melovin. Но он проигрывает на фоне остальных. И не потому что он — плохой исполнитель, а просто потому что он явно изначально проигрывает Израилю", - рассказал Путинцев.

Он добавил, что хотя песня Melovin сделана в формате Евровидения, он еще не совсем состоялся как артист, и не излучает нужную энергетику.

"Музыкальная композиция "Under The Ladder" — очень крутая, сделана в формате "Евровидения". Все сделано очень правильно с точки зрения музыкального маркетинга. Но — это и минус одновременно. При всей правильности и поведении "отличника", при таком космическом образе, при таком запоминающемся глазе, при таком ярком образе я по-прежнему говорю о том, что Melovin еще очень "зеленый" и молодой выпускник "Х-фактора". Он еще не совсем состоялся как артист. Он не излучает еще ту энергетику, которую он позиционирует своим внешним видом и композицией, с которой выступает. Я это чувствую, просто как зритель, а не как профессионал из сферы шоу-бизнеса, чувствую, как человек, который просто смотрит телевизор и слушает его интервью", - поделился впечатлениями продюсер.

Путинцев считает, что Melovin пока что слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова.

"Есть флегмы, которые делают эту свою особенность собственной фишкой во время интервью. Melovin пока не готов к тому образу, который выбрал. И я думаю, что основная проблема в этом", - отметил эксперт Национальной музыкальной премии Yuna.

Однако Путницев надеется, что Melovin попадет в лидирующую десятку, даже несмотря на все названные недостатки, ведь Евровидение – конкурс непредсказуемый,

"В общем, сюрпризы на "Евровидении" могут быть. Melovin имеет все шансы. Мне, как патриоту своей страны, неприятно говорить о 18-ом месте для Melovin, на котором настаивают букмекеры. Не думаю, что будет 18-ое. Я надеюсь, что он попадет в первую десятку. Но при всем уважении к Melovin и патриотизме я понимаю, что в тройку он не войдет", - спрогнозировал Путинцев.

Напомним, что первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

Отметим, что "Главред" собрал интересные факты про Melovin.

Ранее Melovin "щелкнул по носу" российских журналистов.

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