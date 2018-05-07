"Слишком закрыт, вял, флегматичен": эксперт объяснил, почему Melovin на Евровидении-2018 ждет провал

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев оценил шансы представителя от Украины на Евровидении-2018 Melovin.

В интервью "Главреду" он отметил, что Melovin оригинально смотрелся на Национальном отборе в Украине, однако, на Евровидении-2018 он явно проигрывает на фоне остальных.

"Melovin однозначно оригинально смотрелся на Национальном отборе в Украине. Хотя, честно говоря, я болел за группу Kadnay. Но сейчас, глядя на Израиль, я понимаю, что победить его исполнительницу участник от Украины мог бы только в случае, если бы представил какую-то крутую лирику, которая бы сумела вывернуть душу аудитории. Но, во-первых, повторюсь, лирика в этом году вряд ли победит, а во-вторых, от Украины уже и так было достаточно лирических композиций, потому не стоит делать на этом такой большой акцент. Сразу отмечу, ничего не имею против Melovin. Но он проигрывает на фоне остальных. И не потому что он — плохой исполнитель, а просто потому что он явно изначально проигрывает Израилю", - рассказал Путинцев.

Он добавил, что хотя песня Melovin сделана в формате Евровидения, он еще не совсем состоялся как артист, и не излучает нужную энергетику.

"Музыкальная композиция "Under The Ladder" — очень крутая, сделана в формате "Евровидения". Все сделано очень правильно с точки зрения музыкального маркетинга. Но — это и минус одновременно. При всей правильности и поведении "отличника", при таком космическом образе, при таком запоминающемся глазе, при таком ярком образе я по-прежнему говорю о том, что Melovin еще очень "зеленый" и молодой выпускник "Х-фактора". Он еще не совсем состоялся как артист. Он не излучает еще ту энергетику, которую он позиционирует своим внешним видом и композицией, с которой выступает. Я это чувствую, просто как зритель, а не как профессионал из сферы шоу-бизнеса, чувствую, как человек, который просто смотрит телевизор и слушает его интервью", - поделился впечатлениями продюсер.

Путинцев считает, что Melovin пока что слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова.

"Есть флегмы, которые делают эту свою особенность собственной фишкой во время интервью. Melovin пока не готов к тому образу, который выбрал. И я думаю, что основная проблема в этом", - отметил эксперт Национальной музыкальной премии Yuna.

Однако Путницев надеется, что Melovin попадет в лидирующую десятку, даже несмотря на все названные недостатки, ведь Евровидение – конкурс непредсказуемый,

"В общем, сюрпризы на "Евровидении" могут быть. Melovin имеет все шансы. Мне, как патриоту своей страны, неприятно говорить о 18-ом месте для Melovin, на котором настаивают букмекеры. Не думаю, что будет 18-ое. Я надеюсь, что он попадет в первую десятку. Но при всем уважении к Melovin и патриотизме я понимаю, что в тройку он не войдет", - спрогнозировал Путинцев.

Напомним, что первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 – 10 мая. Большой финал, во время которого будет выбран победитель – 12 мая.

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